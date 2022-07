22/07/2022 16:04

A diretora geral da APAMIM, Larizza Queiroz, disse durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio nesta sexta-feira (22), que a falta dos insumos é um problema mundial. Segundo Larizza, as cirurgias eletivas que ocorreram em Mossoró, inclusive zerando a fila de pacientes ginecológicas, com mais de 300 procedimentos realizados, foi um evento único, graças ao esforço da Apamim, Prefeitura de Mossoró e governo estadual, mas devido ao desabastecimento do soro fisiológico, as cirurgias serão paralisadas até o mercado recompor esses insumos.