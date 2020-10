“Era um verdadeiro campo de concentração”, diz juiz sobre o antes da Apamim

O Juiz Federal Orlan Donato Rocha, da 8ª Vara da Justiça Federal de Mossoró, concedeu uma entrevista ao programa Enfoque Político, do Jornalista Saulo Vale, na SuperTV, filiada a Rede Super, fazendo um balanço muito positivo do processo de intervenção no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró-RN.

Há 5 anos o hospital vem sendo administrado pela junta interventora da Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e a Infância de Mossoró (Apamim), por determinação de decisões judiciais da Justiça Estadual, do Trabalho e Federal.

Na época que começou a intervenção (outubro de 2014), a Casa de Saúde Dix Sept Rosado, como se chamava na época o Hospital Maternidade Almeida Castro, estava fechado por inúmero motivos.

Depois de 5 anos de trabalho, o HMAC conta com mais de 180 leitos abertos, sendo que 17 de UTI neontal, 15 de Berçário e 18 de Canguru, além, ainda, de outros 8 leitos de UTI adulto, realizando uma média de 20 partos ao dia, atendendo mais de 70 municípios do Oeste do Rio Grande do Norte e até estados vizinhos.

O juiz faz uma avaliação muito positiva da gestão e que a Junta Interventora realiza um trabalho eficiente e, sobretudo, humano. O magistrado lembra de como era no passado: “Era um verdadeiro campo de concentração antes da intervenção”, disse o juiz.

“O grande diferencial da Apamim não é só ter uma estrutura boa de prestação de serviços públicos na área de saúde, mas promover, sobretudo, um atendimento humanizado quanto a questão de saúde aquele cidadão mossoroense e dos município vizinhos que compareçam a Apamim”, disse.

Orlan Donato disse ao jornalista Saulo Vale que vai sentenciar as questões que envolvem a intervenção até o final do ano.

CONFIRA AS CONSIDERAÇÕES DE ORLAN DONATO ROCHA AO JORNALISTA SAULO VALE