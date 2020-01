Coronavírus: embaixada diz que não tem como evacuar brasileiros que estão Hubei

De acordo com a embaixada, há 40 brasileiros na província, onde foram diagnosticados o maior número de casos da doença. A província encontra-se em isolamento, para o controle do coronavírus "Neste momento as autoridades chinesas não estão permitindo a saída de ninguém, de nacionais de nenhum país”, afirmou o embaixador Paulo Estivallet de Mesquita.