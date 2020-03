Brasil registra mais duas mortes por coronavírus no estado de São Paulo

O estado de São Paulo registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus, segundo informação do coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, ao Jornal Hoje, da TV Globo.

A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

De acordo com o hospital em que as mortes foram registradas, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades.

Com a confirmação das duas novas vítimas, o estado de São Paulo tem agora as três mortes no País em virtude do novo coronavírus.

O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo vírus (Sars-Cov-2) foi confirmado nesta terça-feira (17).

Até a manhã desta quarta-feira (18) o Brasil registrava 372 casos da doença causada pelo coronavírus, segundo os números confirmados pelas secretarias de Saúde dos estados.

Os casos foram registrados em 19 estados e no Distrito Federal. O último boletim do Ministério da Saúde desta terça-feira (17) confirmava 291 casos.