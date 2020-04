Apamim, Prefeitura e Estado vão explicar como será a gestão do Hospital São Luiz

Larizza Queiroz, interventora judicial da APAMIM, vai assumir a missão de estruturar o Hospital São Luiz e transforma-lo numa unidade de campanha com 100 leitos para atender os pacientes com coronavirus em Mossoro

A interventora da APAMIM, Larizza Queiroz, a secretária Municipal de Saúde, Saudade Azevedo, e a gerente regional da II regional de Saúde, Emiliana Bezerra, devem gravar nesta segunda-feira, 20, esclarecimentos de como aconteceu as negociações que tornaram possíveis transformar o Hospital São Luiz, em Mossoró, numa unidade de campanha para cuidar de pacientes com covid-19.

A Termo de Ajustamento de Conduta, assinado com os cuidados do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho, nos dias 16 e 17, criou o mecanismo legal e garantiu a segurança jurídica necessária para a equipe de interventores da APAMIM possa transformar a unidade que hoje tem 60 leitos num hospital de campanha com 100 leitos o mais rápido possível.

Com o TAC assinado, ou seja, o compromisso firmado com o Secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia, e com a Secretária Municipal de Saúde, Saudade Azevedo, o próximo passo será firmar o contrato repassando o controle da estrutura do Hospital São Luiz para os interventores judiciais da APAMIM, que tem a frente Larizza Queiroz, começar o trabalho.

Em função da urgência, o contrato deve ser assinado até o final de semana. Todo o processo será fiscalizado de perto pelos promotores de Justiça Rodrigo Pessoa, Carlos Henrique Haper Cox, e o procurador do Ministério Público do Trabalho, Gledson Gadelha. O município e o Estado também vão ter que criar uma página na internet para prestação de contas.

O custo de manutenção da unidade de campanha será compartilhado, do mesmo jeito que já acontece com o Hospital Maternidade Almeida Castro, o qual foi totalmente transformado em 5 anos de gestão de Larizza Queiroz e dos demais interventores. Ou seja, é financiado pelo SUS com contrapartida prevista em lei do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró.

Larizza, Saudade e Emiliana vão explicar em detalhes a função de cada ente federativo e da instituição APAMIM no projeto, que assim como foi a reestruturação do Hospital Maternidade Almeida Castro, vai precisar de mão de obra especializada, mais equipamentos e muita agilidade no credenciamento dos serviços junto ao Sistema Único de Saúde, passando pela Prefeitura de Mossoró e Governo do Estado.