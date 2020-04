A estrutura dos hospitais regionais do Rio Grande do Norte é mais uma vez tema abordado pelo Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (22), durante sessão extraordinária remota, o parlamentar voltou a cobrar do governo estadual atenção para os hospitais regionais, especialmente, do interior.





Como exemplo, Allyson citou o Hospital Regional Hélio Morais Marinho, de Apodi, e pediu atenção da governadora Fátima Bezerra (PT) para o funcionamento dos hospitais.





“Os hospitais regionais do nosso interior precisam de aparelhamento para enfrentar não só o Coronavírus, mas também as demais doenças. Apodi, por exemplo, tem hospital regional, mas não dispõe nem sequer de um leito de UTI. Assim como o hospital de Apodi há outros hospitais que necessitam serem equipados”, afirmou.





O parlamentar destacou ainda que no momento “é importante aproveitar esses recursos que vêm do Governo Federal ou de doações para fazer a reestruturação dos hospitais regionais. Que o estado tenha esse olhar para essas unidades hospitalares”, concluiu Allyson.