Hospital de Campanha São Luiz recebe o seu primeiro paciente convid19

O paciente estava internado na UTI do Hospital Maternidade Almeida Castro e foi transferido pelo equipe do SAMU Mossoró, que tem a frente o médico Dixon Fradick

Depois de um dia de trabalho intenso da equipe de intervenção judicial na APAMIM, por volta das 17 horas desta sexta-feira, 1 de maio de 2020, o Hospital São Luiz recebeu o primeiro paciente convid-19.

A transferência aconteceu do Hospital Maternidade Almeida Castro, também administrado pela APAMIM. Foi realizada com sucesso pela equipe do SAMU Mossoró, sob os cuidados do médico Dixon Fradick.

O paciente havia sido internado no Hospital Maternidade Almeida Castro terça-feira, dia 28 de abril. Ele teve uma piora e precisou ser entubado e ficou aguardando transferência para o Hospital São Luiz.

Os outros dois pacientes que também estavam no Hospital Maternidade Almeida Castro também estão sendo transferidos para o Hospital São Luiz, assim como outros em recuperação do Hospital Regional Tarcísio Maia.

Os primeiros pacientes estão sendo admitidos pelo médico Enox.





A expectativa é de que o Hospital São Luiz receba ainda na noite desta sexta-feira, 1, outros pacientes que estão em observação e entubado nas UPAs de Mossoró. Estas transferências serão orientadas pela Central de Regulação de Leitos do SUS.

Além do Hospital São Luiz, o Hospital Regional Tarcísio Maia vai abrir 27 leitos para pacientes covid-19, sendo que 20 de UTI (dez já foram abertos e outros devem ser abertos neste final de semana) e 7 de UPI.

Os casos de covid-19 em mulheres grávidas serão regulados para o Hospital Maternidade Almeida Castro. O governo do Estado informa que está agilizando a abertura de 20 leitos de observação no Hospital Rafael Fernandes e outros no Hospital da PM.

O Hospital São Luiz foi arrendado pela APAMIM para ser transformado, durante a pandemia, em hospital de campanha com 100 leitos para Mossoró e região. Serão pelo menos 35 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 65 de Unidade.

A unidade será custeada com recursos do SUS (Diária de UTI de 1.600,00 e diária de enfermaria de 1.500,00), com as devidas contrapartidas constitucionais da Prefeitura (menos de R$ 600 mil/mês) e do Governo do Estado (cerca de R$ 700 mil).

A gestão caberá a interventora da APAMIM, Larizza Queiroz, que já administra a restauração do Hospital Maternidade Almeida Castro desde outubro de 2014, tendo saído do zero e hoje está com quase 200 leitos instalados.

A instalação do Hospital de Campanha no São Luiz atende a um acordo assinado em Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, Apamim, Ministério Público Estadual e do Trabalho.

O atendimento

Ao sentir os sintomas, o paciente deve procurar as UPAs de Mossoró, de preferência a UPA do Bairro Belo Horizonte, que apesar de não está preparada, a Prefeita Rosalba Ciarlini escolheu este local para ser a porta de entrada SUS do paciente convid 19.

Geralmente o paciente fica em observação. No caso de haver melhora, retorna para casa e fica isolado, seguindo as orientações médicas. No caso de ter piora, é regulado para a UTI pela Central de Regulação de Leitos de UTI do SUS.