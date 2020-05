Trump assina decreto que proíbe entrada de viajantes que passarem pelo Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste domingo (24) um decreto que proíbe a entrada de viajantes que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias.

A medida foi tomada devido aos casos registrados do novo coronavírus e deve entrar em vigor em 29 de maio.

De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca, a restrição é necessária para “proteger o país” da contaminação pelo novo coronavírus. A medida não será aplicada aos cidadãos norte-americanos, residentes e filhos de residentes menores de 21 anos.

Mais cedo, no mesmo dia, o consultor de segurança nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, informou que a medida seria tomada ainda neste domingo. O'Brien disse que os Estados Unidos também analisarão as restrições para outros países do Hemisfério Sul.