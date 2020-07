Brasil registra 57.622 mortes e 1.344.143 casos confirmados da Covid-19

Até as 18h30 deste domingo (28) o Brasil registrava 57.622 mortes por Covid-19 confirmadas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, por meio do portal Coronavírus Brasil.

Quanto ao número de casos, ainda segundo o MS, já são 1.344.143 pessoas contaminadas pelo novo vírus em todo o país, desde o início da pandemia. Destas, 552.673 ainda segue em acompanhamento.

A região do país com o maior número de casos e óbitos confirmados pela doença é o Sudeste, com 469,4459 pessoas infectadas e outras 26.624 que perderam a vida. O Nordeste vem em segundo lugar com 18.566 óbitos 459,708 casos positivos.

O nordeste, entretanto, ocupa a primeira posição quanto a incidência de casos confirmados da Covid-19, com 805,5 casos para cada 100 mil habitantes.

De acordo com um monitoramento da universidade norte-americana Johns Hopkins, o mundo já tem mais de 10 milhões de infectados e 500 mil mortos. O Brasil responde por 11% das mortes totais no planeta.