Brasil passa dos 3 milhões de casos positivos para Covid-19; Óbitos passam de 101 mil

O Brasil passou, neste domingo (9), da marca dos 3 milhões de casos positivos para Covid-19. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na noite de ontem, no Portal Coronavírus Brasil, já são 3.035.422 de casos da doença, 23.010 registrado em 24h.

Já o número de mortes, que chegou a marca de 100 mil durante o final de semana, neste domingo foi a 101.049, 572 em 24h.

Ainda segundo os dados do MS, são 2.118.460 pessoas recuperadas e outras 815.913 que ainda estão em acompanhamento. A letalidade da doença é de 3,3%.

Entre os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte segue sendo o que registra o menor número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 55.290 notificações positivas para Covid-19.

Na sequência vem o Piauí (59.982), Sergipe (64.693) e Alagoas (67.613). Já o Ceará é que o apresenta o maior número de casos (188.542).

Quanto ao número de óbitos, o Piauí possui o menor número (1.480), seguido por Sergipe (1.589), Alagoas (1.677), e RN (1.972). O Ceará também registra o maior número de mortos para Covid-19 no nordeste (7.954).