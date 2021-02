Pau dos Ferros será piloto na implantação de transporte público elétrico

O anúncio foi feito pelo senador Jean Paul Prates, em reunião online nesta sexta-feira, 29, com a prefeita Mariana Almeida; Prates é o relator deste projeto no Congresso, em Brasília; Ainda durante a reunião, Prates anunciou o envio de R$ 1.151.000 em emendas para saúde, educação, saneamento e infraestrutura para a cidade de Pau dos Ferros

Senador Jean Paul Prantes, em diálogo virtual com a prefeita Mariana Almeida, de Pau dos Ferros, informou que a cidade do Alto Oeste será piloto entre as cidades de meio porte para transportes públicos elétricos no rio Grande do Norte.

Na ocasião da reunião online nesta sexta-feira, 29, o senador Jean anunciou que está destinando mais de R$ 1 milhão em emendas para beneficiar vários setores como saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura. Ao todo, são investidos 1.151.000,00.

Além da parceria com a nova prefeita de Pau dos Ferros, o senador Jean também manteve diálogo com os gestores e várias outras cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte. A primeira foi Tibau, passou por Upanema, Campo Grande, Janduis, Olho D’Água dos Borges, sempre buscando no diálogo conhecer melhor as necessidades da cidade e buscar soluções.

No caso de Pau dos Ferros, Jean lembrou das emendas parlamentares que estão sendo destinadas através do seu mandato para o município:

R$ 386 mil para a compra de dois ônibus escolares,

R$ 300 mil para realização de cirurgias eletivas e compra de insumos para o Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade

R$ 215 mil para o combate à pandemia da Covid-19.

R$ 250 para obras de pavimentação no município que acontecerão no bairro Zeca Pedro.

Ao todo, estão sendo investidos em Pau dos Ferros, em áreas como educação, saúde e infraestrutura, o montante de R$ 1.151.000,00 (hum milhão, certo e cinquenta e um mil).

Em 2021, mais investimentos serão destinados, com projetos sendo desenvolvidos na cidade a partir do trabalho conjunto do senador com o município.

O senador é o relator da Lei da Eletromobilidade, uma espécie de marco regulatório dos transportes elétricos no Brasil, que tramita em estado avançado no Congresso Nacional.

Jean Paul disse que Pau dos Ferros será a cidade piloto para implantação do projeto dentro das cidades de médio porte do Rio Grandes do Norte.

O trabalho acontecerá em parceria com a Prefeitura Municipal para tornar a cidade acessível a novos modelos de transportes públicos elétricos, que sejam gratuitos, para atender as necessidades ambientais, sociais e urbanas do município.