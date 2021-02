Como fazer apostas esportivas através de sites e aplicativos

Apostas esportivas - como jogar pelo site ou aplicativo

O mercado das apostas esportivas online vem sendo uma das principais formas que os brasileiros encontram para ganhar dinheiro na internet no momento de crise. Se você também tem interesse em se aventurar nesse mundo, preparamos um pequeno guia para explicar como funcionam as apostas, além de dicas para se dar bem nas melhores casas de apostas brasileiras.





Como funcionam as apostas esportivas

Existem duas maneiras de realizar uma aposta esportiva: ao vivo ou pré-jogo. Para os iniciantes, as apostas pré-jogo são as mais indicadas, já que exigem menos experiência e análise.

Inicialmente, você precisará escolher o site de apostas de sua preferência. Depois de realizar o cadastro e depositar uma quantia em dinheiro, você poderá começar a apostar.

Então, escolha a partida em que deseja apostar. Na aposta simples, você escolhe apenas o vencedor do jogo. Para cada equipe, você verá um número. Esse número é a cotação, e representa a quantidade de vezes que o seu dinheiro será multiplicado se você acertar o palpite.

Também é possível fazer apostas em diversas variáveis dentro de uma partida. No futebol, por exemplo, você pode palpitar sobre o número de escanteios, os autores dos gols, o placar de cada tempo, entre outros fatores.

Já as apostas ao vivo são o pulo do gato para os que querem lucrar com cotações maiores. Elas ocorrem em tempo real, durante a partida e, por isso, tem uma grande flutuação nos valores. Assim, você poderá se aproveitar dos momentos em que as cotações estão boas, obtendo um retorno muito maior em cada palpite. Cada mínimo movimento da partida influencia nos valores - e os sites mostram se a cotação está em alta ou em baixa.





Fazer aposta esportiva por aplicativo

É fundamental que um bom site de apostas esportivas conte com bom suporte para os celulares. Afinal, se tivermos o controle das apostas na palma das mãos, fica mais fácil lucrar com o dinamismo das cotações ao vivo.

A grande maioria dos sites de apostas oferece páginas móveis responsivas e feitos para proporcionar uma boa experiência aos apostadores.

Mas, se você quiser apostar por aplicativo, terá que ver muito bem antes de escolher o site, já que não são todos que oferecem esta facilidade.

Isso porque as lojas oficiais dos sistemas iOS e Android não permitem o download de aplicativos de apostas. Portanto, parte do próprio site a iniciativa de oferecer ou não um app. Por isso, a instalação é sempre feita de maneira externa.

Porém, essa situação deverá mudar em breve, já que a partir de março de 2021 o Google permitirá mais aplicativos de apostas em seu sistema.





Como fazer apostas certeiras e ter mais lucro

No mundo das apostas esportivas, a sorte não influencia em quase nada. O seu sucesso dependerá de muito estudo e análise. Por isso, você deve escolher apostar em esportes e campeonatos que conhece muito bem.

Acertar o vencedor dos jogos nas apostas simples é realmente mais fácil, mas não oferece lucros tão bons, já que as opções são poucas. Sabendo disso, o ideal é que você se aprofunde na análise de estatísticas e obtenha propriedade para realizar apostas em outros fatores das partidas.

Existem várias plataformas repletas de dados esportivos. O futebol, principalmente, está cada vez mais próximo da ciência de dados. Alguns sites de apostas oferecem esta facilidade na própria interface de apostas. Então, saiba extrair as informações dos dados e realize apostas seguras, mas com boa margem de lucro.

Você nunca deverá levar em consideração apenas a classificação das equipes. É preciso considerar o momento recente de cada time, os possíveis desfalques, o eventual desgaste físico, o fator casa, a fase de cada jogador, entre muitas outras variáveis.





Como administrar o dinheiro das apostas

É muito comum que os iniciantes no mundo das apostas cometam alguns erros que prejudicam toda a trajetória como apostador e causam enormes prejuízos.

Um deles é fazer apostas de valores muito altos, que correspondem a uma grande porcentagem do saldo total disponível. Você sempre deve estabelecer um valor limite para cada palpite - nunca mais do que 5% do seu saldo total.

Assim, mesmo que você perca algumas apostas, conseguirá se recuperar facilmente. O que também não pode acontecer é o desespero, de tentar buscar o dinheiro perdido a qualquer custo, em apostas arriscadas de cotação alta. Dessa forma, a aposta deixa de ser uma atividade analítica e se torna apenas um jogo de sorte, em que as suas chances de ganhar são mínimas.