O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, disse que o município vai seguir integralmente o decreto publicado pelo governo do estado, fechando todo o comércio considerado como não essencial, visando conter o avanço da Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte.

A confirmação foi dada durante entrevista, na manhã desta quinta-feira (18), ao programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, na rádio Difusora.

Na ocasião, Allysson afirmou que está triste com esta decisão. Segundo ele, em reunião entre os prefeitos dos municípios e o governo do RN, realizada na terça-feira (16), de forma virtual, foram apresentadas inúmeras propostas para evitar que se tomasse medidas tão drásticas, mas estas não foram acatadas.

Veja mais:

Classe produtiva de Mossoró pede diálogo para edição de novo decreto

Novo decreto deve sair hoje (17); Comitê recomenda medidas mais restritivas







“Os municípios apresentaram uma série de ideias. Mossoró apresentou uma série de ideias, uma série de propostas, mas nenhuma das propostas que os municípios apresentaram foram adotadas pelo Governo do Estado. A gente lamenta a postura do governo, no tocante a tantas ideias que nós demos, apresentamos ideias da classe produtiva, apresentamos propostas, apresentamos o interesse dos comerciantes de serem mais fiscalizados no tocante às aglomerações, que é o que de fato permite a maior transmissibilidade do vírus, e, infelizmente, nós fomos surpreendidos ontem com esse fechamento total por parte do governo estadual”, disse Allyson.

O prefeito lembrar que, apesar de acreditar que haveria possibilidades menos duras, o atual decreto não se trata de uma escolha, mas de uma imposição que terá que ser obedecida por todos os municípios do estado.

Lembra que o Supremo Tribunal Federal (STF) já determinou, de forma clara, que vale o decreto que contiver medidas mais duras de contenção da pandemia.

“Aí existe uma lei, que não é uma orientação para os municípios, é, de fato, um decreto impositivo para todos os 167 municípios do estado. Então Mossoró, assim como a capital, vão ter que cumprir esse decreto. Nós respeitamos, certo? Eu acredito muito na democracia e nos poderes constituídos. Existe uma governadora que está constituída para governar o estado e existe o Supremo Tribunal Federal que diz que vale o decreto mais restritivo, de forma clara, não adianta a gente dizer outra realidade, a realidade é essa. Então a gente vai ter que seguir esse decreto aí”, explica.

Allyson afirma, no entanto, que estas medidas trarão consigo outro problema, que é o desemprego aos municípios. Diz que, como gestor, vem sendo cobrado e que está muito preocupado com a situação, principalmente, do pequeno comerciante que terá que fechar as suas portas.

“Eu volto a dizer, o momento é muito delicado, porque a gente tá fazendo todo o esforço aqui pra abrir leito de UTI, abrir leito de enfermaria, pra ampliar testes, fazendo todo o possível. Agora nós vamos ter o aumento de outro problema, que é o desemprego, que é o pai e a mãe de família que nos questiona. Eu como prefeito, cuido dessa cidade, e os pequenos comerciantes ficam me questionado e é uma realidade isso, a gente sofre com isso. Eu não tô feliz, tô muito triste com esse decreto”, conclui.