Jovem é morto a tiros e irmão fica ferido no Aeroporto II, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 19h30, desta quarta-feira (15). De acordo com informações da PM, os irmãos Gabriel Max de Lima, de 21 anos [FOTO], e o irmão dele, Geyson Rodrigo Araújo de Lima, de 25 anos, estavam conversando na calçada da casa da mãe deles, quando um veículo se aproximou e os ocupantes passaram a atirar contra os dois. O primeiro morreu ainda no local, já o segundo, foi socorrido com vida para o HRTM. A motivação do crime ainda é desconhecida.