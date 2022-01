Estrada de acesso ao conjunto Odete Rosado é recuperada após obras. As obras foram realizadas na principal via de acesso ao conjunto para conserto de irregularidades no calçamento, tais como buracos, desníveis, desgastes e outros problemas ocasionados pela rodagem de veículos e ação do tempo. A correção de problemas na malha viária proporciona mais segurança aos condutores de veículos que fazem uso constante da via.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), da Prefeitura de Mossoró, concluiu a recuperação da estrada que dá acesso ao conjunto Odete Rosado.

A recuperação da malha viária proporciona diversos benefícios não só aos moradores do conjunto Odete Rosado, mas também para toda a região. Representa aos condutores de veículos e pedestres mais acessibilidade.

Além disso, o conserto do calçamento que estava danificado proporciona mais segurança para o trânsito e para os que fazem uso da via pública.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza a recuperação do calçamento também em outros bairros de Mossoró, contemplando trechos críticos que necessitam de reparos.