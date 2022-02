Potiguar anuncia a contratação do meia-campista Márcio Mossoró

O Potiguar de Mossoró anunciou a contratação do meia Márcio Mossoró. Ele assinou um contrato para disputar com o time o segundo turno do campeonato potiguar, que já tem início no próximo sábado (12), contra o Santa Cruz.

Mossoró disputou o primeiro turno pelo América de Natal, mas acertou com a diretoria do clube sua rescisão e chega como um importante reforço para o time mossoroense.

O anúncio da contratação foi feito por meio de uma live, nas redes sociais do clube, pelo presidente Djalma Júnior, na tarde desta quarta-feira (9).

Natural da cidade de Mossoró, o meio-campista vai atuar pela primeira vez em sua carreira na cidade de nascença. Ele foi revelado pelo Paulista de Jundiaí, onde conquistou o título da Copa do Brasil, em 2005. Depois, passou por Internacional, Marítimo e Braga, ambos de Portugal, Al-Ahli, da Arábia Saudita e, por último, pelo América de Natal.

O Potiguar de Mossoró completa 77 anos de existência nesta sexta-feira (11) e a contratação do meia-campista é o presente que o time dá aos torcedores.

“Eu tô muito feliz com esse novo desafio. Já vinha conversando com o Potiguar até mesmo antes de começar a temporada, mas por alguns interesses, outros projetos, de início eu fui desejado por outro clube, mas infelizmente as coisas não ocorreram da melhor maneira possível e nada melhor do que a gente poder voltar a cidade onde nasceu, poder jogar por um clube da cidade. Também era um dos meus grandes sonhos, e também pra não fugir muito daquilo que eu quero que é poder ficar próximo dos meus pais, que é pode realizar o meu sonho de minha família todinha na arquibancada, vendo um jogo meu como profissional. Então eu não poderia ir pra outra cidade, eu não poderia fugir daquilo que eu sempre falei, que era jogar próximo dos meus pais, então o Potiguar tá me dando essa oportunidade”, disse Márcio Mossoró.