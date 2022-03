Pedreiro vai à júri popular por tentativa de homicídio ocorrida em 2011, em Mossoró

A sociedade mossoroense está reunida na manhã desta terça-feira (22), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, para julgar a culpa de Josivan Lopes de Moura, de 41 anos, por tentativa de homicídio.

O pedreiro é acusado de ter, juntamente com outras duas pessoas, tentando tirar a vida do comerciante Benedito Alves dos Santos, no dia 29 de dezembro de 2011, na rua José Galdino Cavalcante, bairro Aeroporto II.

De acordo com os autos do processo, no dia citado, o acusado e outras duas pessoas foram até o comércio de Benedito. Um deles chamou o homem para fora, com a desculpa de que estaria querendo comprar um carro dele.

Pouco depois, o réu Josivan e outro comparsa chegaram ao local em uma motocicleta e após trocarem algumas palavras com a vítima, o terceiro envolvido sacou uma arma e desferiu vários tiros contra ela.

Josivan, que também estava armado, ficou dando cobertura ao crime. Os três fugiram no momento em que a esposa de Benedito chegou gritando.

A vítima ainda foi atingida por seis disparos, mas foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia e sobreviveu.

Consta ainda que o crime teria sido cometido por vingança, visto que os três envolvidos acreditavam que Benedito tinha sido responsável por entregar outros dois comparsas deles, que acabaram sendo presos.

O júri popular foi iniciado por volta das 9h, quando o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, realizou o sorteio dos jurados.

A defesa do réu está sendo realizada pelo advogado Justino Dutra Dantas de Almeida. Já o Ministério Público é representado nesta terça pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro.

O MP deverá pedir a condenação do réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pois foi cometido por motivo torpe e a vítima não teve chances de defesa.