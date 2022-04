TJP julga acusado de matar amigo com uma pedrada após discussão por conta de R$ 5

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró se reúne nesta segunda-feira (11) para julgar mais um crime contra a vida. Desta vez, será julgado Paulo Ricardo de Moraes Lucena, de 43 anos, acusado do homicídio de Antônio Carlos Silva de Andrade.

O crime aconteceu no dia 28 de novembro de 2012, próximo ao Supermercado Saci, no bairro Aeroporto 2, em Mossoró.

Antônio Carlos foi morto com uma pedrada. A motivação do crime, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, teria sido uma discussão por conta de R$ 5.

O júri popular será presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros e acontecerá mesmo sem a presença do réu, que é considerado foragido.

A defesa de Paulo Ricardo será realizada pelo advogado Francisco De Assis da Silva Carvalho, enquanto o Ministério Público terá como representante o promotor Armando Lúcio Ribeiro.

O CASO

Consta nos autos do inquérito policial que no dia 28 de novembro de 2012, por volta das 5h, na Rua Francisco Limão da Silva, próximo ao Supermercado Saci, no bairro Aeroporto 2, em Mossoró, o réu, Paulo Ricardo, matou com uma pedrada Antônio Carlos Silva de Andrade, por motivo fútil.

Segundo narra o MPRN, vítima e réu estavam caminhando na rua, após uma confusão destes com a proprietária do “Bar da Neide”, no momento em que a vítima pediu uma quantia de R$ 5 ao réu.

Paulo Ricardo teria respondido que não tinha e mesmo que tivesse não daria a quantia a Antônio Carlos. A negativa gerou uma discussão entre os dois.

Devido a isto, Paulo Ricardo armou-se com uma pedra e desferiu um golpe na cabeça da vítima, que veio a óbito.

O MP denunciou e pedirá a condenação do réu por homicídio qualificado, tendo como qualificadora o motivo fútil, que seria a discussão por R$ 5.