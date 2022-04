Inscrições no “Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022” começaram nesta segunda, 18

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) convida a população para participar do Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022, que acontecerá no dia 1º de maio. As inscrições começam na próxima segunda-feira (18) e seguem até o dia 27 de abril.

De acordo com o regulamento do evento, os primeiros 300 inscritos terão direito a camiseta personalizada, pulseira e medalha.

O passeio ciclístico marca o início da campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de um trânsito seguro, visando diminuir o número de acidentes e salvar vidas.

O ponto de partida do Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022 será no Corredor Cultural, localizado na avenida Rio Branco, centro da cidade, com largada às 6h30. O percurso terá em torno de 15 km de extensão. Durante o trajeto serão distribuídos brindes, garrafinhas de água e frutas para hidratação.

As inscrições devem ser feitas de forma exclusiva no site oficial do evento: www.passeiomaioamarelo.prefeiturademossoro.com.br.

Para garantir o kit do passeio basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis pela credencial do evento. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições filantrópicas.

A entrega deverá ser realizada no dia 28 de abril, entre 7h e 17h, na sede da SESDEM, localizada na rua Felipe Camarão, 934, bairro Doze Anos.

O participante devidamente inscrito receberá no dia da doação dos alimentos a camiseta alusiva ao evento, juntamente com um passaporte (pulseira) que dará direito a receber uma medalha personalizada de metal no final do passeio.