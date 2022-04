Mobilização da Prefeita Cinthia Sonale surte efeito e recuperação da Dehon Caenga sai do papel

A obra iniciou na manhã desta segunda-feira (18), e ocorre uma semana após a prefeita Cinthia divulgar em primeira mão o anúncio feito pela governadora com o prazo previsto para a restauração da estrada. A chefe do executivo grossense esteve em Natal no último dia 08 só para tratar do assunto com Fátima, de quem receberia poucos dias depois o “presente de aniversário”, qual seja, o recapeamento da RN Litorânea.