Talento potiguar: três alunos selecionados para a final da Olimpíada Nacional de História

O talento do estudante do Rio Grande do Norte brilha mais uma vez. Três alunos foram selecionados para a final da Olimpíada Nacional de História do Brasil, evento que acontecerá em Campinas (SP).

O trio estuda no Over, unidade de Mossoró. Neste ano, a ONHB recebeu inscrições de 11,4 mil equipes, totalizando mais de 73 mil pessoas.

Participam da Olimpíada, estudantes dos 8º e 9º anos do Fundamental e do Ensino Médio, em grupos compostos por três alunos e um professor.

A ONHB conta com seis fases online, que foram realizadas nos meses de maio e junho, com duração de uma semana cada.

As provas dessas etapas incluíram questões de múltipla escolha e realização de tarefas, que podem ser elaboradas pelos participantes com base em debate com os colegas, pesquisa em livros, internet e orientação do professor.

Na final, as equipes farão uma prova dissertativa no sábado (20/8). No dia seguinte, no domingo, serão anunciados os grupos medalhistas em uma cerimônia festiva, no Ginásio da Unicamp.

Serão entregues 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 35 de bronze. As equipes que não forem premiadas receberão medalha de honra ao mérito.