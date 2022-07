Cabe a mulher escolher a pessoa que vai ficar do lado dela na hora do parto

No Hospital Maternidade Almeida Castro, a senhora Patrícia Mendonça, residente na Serra do Mel, optou por ficar ao lado da irmã Wilma, no momento do parto; Já Maria Paula decidiu desde de o início da gravidez que quem ia ficar ao seu lado no momento do parto era o marido Daniel Dantas, o que de fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, 15.

Cabe a grávida escolher quem vai lhe acompanhar antes, durante e depois do parto. É assim no Hospital Maternidade Almeida Castro, segundo informa a coordenadora de enfermagem Patrícia Oliveira. Porém, ela ressalta que durante a pandemia os hospitais e maternidades tiveram que adotar medidas para reduzir o fluxo dentro de suas instalações.



No caso do Hospital Maternidade Almeia Castro, que está sob intervenção da Justiça Federal, Patrícia Oliveira destacou que, além da pandemia nos anos de 2020 e 2021, também enfrenta o processo reestruturação em todos os seus ambientes, inclusive nos sistemas elétricas e hidráulicas, o que requer medidas de redução de fluxo interno para evitar acidentes.

Quando os interventores foram nomeados pelas três instâncias da Justiça, no final de 2014, esta instituição estava praticamente fechada. Atualmente já são 180 leitos restaurados e ativos, realizando uma média de 20 partos ao dia de toda a região oeste do Rio Grande do Norte, além de municípios do Alto Sertão da Paraíba e do Vale do Jaguaribe do Ceará.

A maternidade deve ser compreendida com uma extensão de casa para a mulher, porém, devido as obras de reforma e a pandemia, algumas restrições de acesso foram necessárias, explica Patrícia Oliveira. Sobre o acompanhante, ela disse que cabe a mãe escolher uma pessoa de sua inteira confiança para acompanha-la antes, durante e depois do parto.





Daniel Danas foi o escolhido pela mulher Maria Paula para lhe acompanhar no parto na tarde desta sexta-feira, dia 15. Ele disse que ele a mulher foram super bem atendidos. O bebê José Marcelo checou no peso certo, com muita saúde. “Daniel disse que acompanha a gravidez desde o primeiro momento e não poderia perder de jeito nenhum a chegada do filho.

Segundo Patrícia Oliveira, existe casos que a mulher se sente mais à vontade ao lado da mãe, de uma irmã e até uma amiga. Patrícia Mendonça, da Serra do Mel, optou por trazer a irmã Wilma para lhe acompanhar no momento do parto. Já Micaela Vitória, de Mossoró, optou pela esposa do irmão, Rafaela Alves, que já tem filho, para lhe acompanhar.

A diretora geral da Maternidade Almeida Castro, Larizza Queiroz, disse que o trabalho de restauração da unidade continua, dentro das condições financeiras e físicas possíveis. Não é fácil reformar um hospital, que não pode ser fechado, sem causar transtornos. Em algum momento vai acontecer. Ela pede a compreensão da população.