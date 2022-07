Farmacêutica propõe que Mossoró seja a primeira cidade do Brasil a iniciar vacinação contra a dengue. A novidade foi informada pela secretária Morgana Dantas, após retornar do Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde. “Tivemos contato com a empresa Takeda. Ela nos propôs que Mossoró fosse a primeira cidade no país a iniciar a vacinação contra a dengue. Eles nos informaram que estão aguardando autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para autorização do imunizante. Nos próximos dias uma equipe da empresa estará em Mossoró para fazer um estudo da cidade de como se porta o cidadão com relação a vacina da dengue, entre outros pontos”, disse Morgana que acrescentou ainda que a vacina deve ser liberada pela Anvisa em janeiro e que em março deve iniciar propriamente a vacinação.

FOTO: REPRODUÇÃO