Polícia registra segundo homicidio em Rodolfo Fernandes num intervalo de 24 horas

A Polícia Militar registrou segundo homicídio num intervalo de menos de 24 horas e o terceiro neste mês de no município de Rodolfo Fernandes, no Oeste do Rio Grande do Norte, no final da tarde desta quarta-feira, 27.

A vítima André Oliveira, inclusive, estava retornando do sepultamento do servente de pedreiro Daniel Almeida, o conhecido por Guedes, assassinado a tiros no início da noite de terça-feira, 26, quando foi baleado e morto perto de casa.

A Polícia Militar, como sempre o faz, acionou a Polícia Civil e o ITEP, para periciar o local e remover o corpo para exames na coordenação do órgão, em Pau dos Ferros.

A onda de crimes contra a vida na região de Rodolfo Fernandes começou há cerca de 1 ano, sem que as autoridades adotem providências para identificar a causa e os criminosos.