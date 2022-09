Deputado Zé Dias enaltece trabalho da Rádio Difusora em discurso na Assembléia

“Eu acompanhei o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento e a importância desse trabalho do órgão de comunicação para Mossoró e a região, uma obra inaugurada em 1950, obra de Paulo Gutemberg, Nilton Mota e Renato Costa. Houve uma época que a rádio, que era de propriedade de Aluízio Alves, tinha uma função política muito acentuada. Hoje a rádio tem um novo perfil, mas não deixa de ter as preocupações políticas, até porque o seu diretor Paulo Afonso Linhares é um cidadão muito engajado com as causas públicas da cidadania”, destacou o deputado José Dias.

Com um voto de congratulações pelos 72 anos de fundação da Rádio Difusora de Mossoró, o deputado José Dias (PSDB) iniciou o seu pronunciamento no horário reservado aos líderes parlamentares, na sessão plenária ordinária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (8), destacando a importância do órgão de comunicação para a cidade e a região Oeste do Estado.

“Eu acompanhei o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento e a importância desse trabalho do órgão de comunicação para Mossoró e a região, uma obra inaugurada em 1950, obra de Paulo Gutemberg, Nilton Mota e Renato Costa. Houve uma época que a rádio, que era de propriedade de Aluízio Alves, tinha uma função política muito acentuada. Hoje a rádio tem um novo perfil, mas não deixa de ter as preocupações políticas, até porque o seu diretor Paulo Afonso Linhares é um cidadão muito engajado com as causas públicas da cidadania”, destacou o deputado José Dias.

O deputado parabenizou a equipe da Rádio que se pauta por um comportamento que é o que se espera de um veículo isento, sério e verdadeiro de comunicação.