Como apostar em Counter-Strike: Global Offensive

CS:GO pode não ser tão popular quanto os esportes tradicionais, e definitivamente não é tão popular quanto o futebol, mas ainda é um dos e-sports mais proeminentes, ostentando um grande número de fãs em todo o mundo. Conhecido por seus momentos de tirar o fôlego, exibições individuais com habilidades excepcionais e histórias de sucesso inesquecíveis, o CS:GO encontrou seu lugar no coração de muitos fãs de e-sports e até apostadores.

Assim como qualquer outro grande esports, CSGO também é um grande negócio no mundo das apostas online, pois as pessoas assistem e arriscam dinheiro apostando em seus times favoritos. Graças à sua popularidade, o CS:GO é excepcionalmente bem coberto por todos os sites de apostas, tornando muito simples apostar no jogo.

Mas enquanto qualquer um poderá apostar no CS:GO, você deve saber como abordar as apostas para ter sucesso, e vamos contar tudo sobre isso neste guia.

Primeiro Familiarize-se com o Jogo

As apostas são bastante simples, quer você esteja apostando em futebol, basquete, vôlei ou esports. Em termos muito simples, você está prevendo o resultado de um determinado evento no futuro e arriscando dinheiro na esperança de ser pago por uma previsão correta.

No entanto, enquanto qualquer um pode apostar em qualquer e-sports, você tem que ser esperto e apostar apenas em coisas que você conhece - pelo menos um pouco. Portanto, se você nunca apostou no CS:GO antes e não sabe exatamente o que é, então você deve se familiarizar com o jogo.

Isso não é tão difícil de fazer, pois há muitas maneiras de aprender sobre o CS:GO. Você pode jogar você mesmo, assistir a partidas profissionais ou até mesmo ler os guias de CS:GO que vão te contar um pouco mais sobre o jogo. Felizmente, CS:GO é um jogo muito simples e muito menos complexo do que parece à primeira vista.

Apostas em e-Sports diferem das apostas esportivas

Apostar em esports é em muitos aspectos semelhantes a apostar em esportes, mas os dois são um pouco diferentes. Apostas de handicap, apostas moneyline e apostas acima/abaixo funcionam da mesma maneira, mas existem diferenças quando se trata de apostas especiais e leitura de odds de apostas no CSGO.

Aprender quais tipos de apostas de esports estão disponíveis para você e como usá-los é essencial para seu sucesso como apostador de esports. Embora a maioria dos tipos de apostas funcione da mesma maneira que nos esportes, pode levar algum tempo para você aprender mais sobre as apostas especiais.

A melhor maneira de aprender mais sobre como as apostas em esports funcionam é com a prática, mas antes de fazer suas primeiras apostas, verifique os guias de apostas de esports que explicam o básico e ensinam como apostar no CS:GO.

Siga especialistas em apostas e-sports

Ao apostar, você deve sempre apostar no que acha ser a escolha mais inteligente, mas às vezes é benéfico obter ajuda na hora de decidir. Mesmo os melhores apostadores de esports – assim como os apostadores esportivos – seguem o que os especialistas em apostas têm a dizer lendo os prognósticos de apostas e analisando suas escolhas. Ter uma segunda opinião sobre algo nunca fez mal a ninguém.

Embora não seja aconselhável seguir cegamente tudo o que você lê na internet, ler os prognósticos (palpites) de apostas do CS:GO pode ser altamente benéfico para você. Eles são a melhor fonte de informações sobre o próximo jogo – fornecendo todas as informações relevantes de forma condensada.

Portanto, se você leva a sério as apostas no CS:GO, certifique-se de guardar os sites de apostas de e-sports respeitáveis ​​que podem oferecer dados e informações valiosas sobre os e-sports.

Se você quiser saber mais sobre esports e apostas de esports, confira Esports-Gamblers.com, um site que todos os apostadores de esports devem seguir.