Seap apura ação envolvendo policiais da Cadeia Pública de Ceará-Mirim e internos transexuais

Quatro policiais penais teriam retirado da cela de vulneráveis da unidade prisional dois internos transexuais e permanecido trancados com eles, por 40 minutos, em uma sala. O caso aconteceu no dia 3 de novembro. Já nesta terça (8), um dos policiais, identificado como Fabrício Amaro Souza dos Santos, teria retirado os mesmo dois internos da cadeia pública, em um carro da Seap, sem autorização. Diante dos fatos, gravados por câmeras de segurança, a SEAP determinou a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na Corregedoria da instituição, com amplo direito à defesa e ao contraditório dos envolvidos.