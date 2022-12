Prefeita Cinthia Sonale articula reforço policial para Grossos durante o veraneio. No encontro foram discutidas ações na área da segurança pública voltadas para as festas de fim de ano, como o réveillon, e os meses de alta temporada no município praiano. A colaboração mútua entre prefeitura e comando das polícias vai ocorrer dentro da Operação Verão, que inicia ainda em dezembro deste ano e segue até fevereiro de 2023.

Na manhã de ontem (01), a prefeita Cinthia Sonale se reuniu com o Major Henrique e o Sargento Neves, comandantes, respectivamente, do 2º Batalhão de Polícia Militar do RN e do Destacamento da PM em Grossos.

“O aumento do fluxo de pessoas nas próximas semanas na nossa cidade exige um maior número de policiais nas ruas. Por isso, acionamos as autoridades e colocamo-nos à disposição para garantir a logística necessária à ampliação do patrulhamento ostensivo”, ressaltou a gestora.

A parceria com o governo municipal, que vai dar o suporte ao trabalho dos agentes de segurança, foi bem recebida pelos representantes da corporação. “Quem ganha com isso é a população que vai ter um serviço de melhor qualidade”, destacou o Major Henrique.