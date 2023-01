RN concorre com dois destinos na premiação Green Destination Story Award

O Estado é o único do Nordeste a ter dois destinos indicados: Tibau e Tibau do Sul, na categoria People’s Choice Award. Tibau está na disputa e precisa de voto popular pela WEB.

Por mais um ano consecutivo, o Rio Grande do Norte integra a lista dos indicados ao Green Destination Story Award em uma categoria especial da premiação, a People’s Choice Award, uma escolha do público que permite o apoio às suas histórias favoritas, por meio do voto online. São dois destinos que figuram entre as iniciativas mais inspiradoras para o desenvolvimento do turismo sustentável no mundo: Tibau, há pouco mais de 40 quilômetros de Mossoró e Tibau do Sul, onde fica a praia de Pipa.

O estado é o único do nordeste a ter dois destinos indicados. As indicações dos dois municípios potiguares estão associadas às histórias: Ações Socioambientais nas Escolas de Tibau/RN e Fazenda de Aquicultura Orgânica Primar – Produzindo, Preservando e Pesquisando, de Tibau do Sul.

O Brasil foi o único destino das Américas a figurar na lista de indicados, com mais de 10 representantes. A cerimônia de premiação será no dia 7 de março, na ITB Berlin 2023, maior feira de Turismo da Europa; e a votação segue até o dia 23 de janeiro, em formato online.

O processo pra votar é rápido. Só é preciso seguir os seguintes passos:

1 - Acesse o formulário: https://bit.ly/3CUA56i

2 - Preencha com o seu e-mail;

3 - Escolha o Continente do destino que você vai votar (no caso, South America);

4 - Escolha o destino e pronto.