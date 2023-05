Gigante Francesa NortCon vai instalar 3 usinas de energia solar em Governador Dix Sept Rosado

O prefeito Dr. Artur Vale se reuniu nesta quinta-feira (18) com representantes da empresa NortCon Engenharia e Construção para tratar da obra de construção de três usinas de energia solar na zona rural de Governador Dix-Sept Rosado.



O encontro ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a participação do Sócio-Diretor da Nortcon, George Queiroz, e o proprietário de terras em que o sistema será instalado, Aristóteles Dantas.



Serão construídas três usinas na localidade de Lorena para a empresa francesa Helexia, que chegou ao Brasil em 2020 e é subsidiária da também francesa Voltalia.



A primeira usina começa a ser construída na próxima segunda-feira (22) e vai gerar 20 empregos diretos, com previsão de conclusão para setembro.



“Tivemos essa conversa voltada para a viabilidade de empreendimentos no município, para geração de empregos e arrecadação”, destacou George Queiroz.



“Estamos sempre à disposição para apoiar esse e outros projetos que tragam desenvolvimento e, especialmente, emprego e renda para Governador Dix-Sept Rosado”, declarou Dr. Artur Vale