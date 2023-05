Trecho da Avenida João da Escóssia será interditada para recomposição de pavimento

Nesta segunda-feira (22), a partir das 14h, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estará fazendo reposição de pavimento, na avenida João da Escóssia, lateral do Porcino Shopping, no centro de Mossoró.

A companhia executou uma ligação de esgoto na manhã desta segunda (22) no trecho, e será necessário fazer a pavimentação no período da tarde. O local está sinalizado pela Caern.

De acordo com a Companhia, a com previsão de conclusão do serviço será até ás 16h30, para liberar a faixa da avenida que foi feito o serviço.