Caern promete regularizar abastecimento e que fiscalizará ‘gatos’ na Serra do Mel

Na Serra do Mel, segundo os vereadores e o prefeito Josivan Bibiano, em várias vilas as reclamações são constantes de falta de água, principalmente na Mato Grosso, Espírito Santo, Alagoas e parte da vila Brasília. O diretor regional da CAERN, José Celino, observou que o poço da Vila Alagoas parou, porque roubaram os fios e vai realizar uma inspeção rigorosa na rede para retirar os "gatos" e instalar hidrometros, segundo ele, isto vai melhorar a pressão no sistema de distribuição de água

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo, do município de Serra do Mel, convidou todos os vereadores do município para, na tarde desta terça-feira, 23, participar de audiência com o gerente-geral da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), José Celino, da regional de Mossoró.

Na audiência, o prefeito e vereadores relataram as reclamações dos moradores de Serra do Mel quanto à falta de água em diversas vilas, como Alagoas, Mato Grosso, Espírito Santos, parte da Vila Brasília, entre outras.

O prefeito cobrou de Celino que o problema seja solucionado, tendo em vista a necessidade urgente do abastecimento e atender aos moradores, principalmente, porque o abastecimento é de responsabilidade da Caern.

Por sua vez, o gerente-geral disse que a Caern estará tomando as providências já a partir desta quarta-feira, 24. E ressaltou que o problema do poço da vila Alagoas foi provocado devido ao furto de equipamentos.

“Faremos uma força-tarefa para solucionar esses problemas, assim como tomaremos medidas para evitar desperdício de água e gatos na rede de abastecimento”, alertou o gerente-geral.

“A Caern vai finalizar a montagem, repito, dos equipamentos que foram furtados, e ao mesmo tempo vai melhorar a distribuição da água”, prometeu José Celino.

Quanto a melhorar a distribuição da água, o gerente-geral da Companhia disse que será feito a partir do trabalho de fiscalização para coibir os famosos “gatos” que são feitos, e com isso, reduz a força da água chegar à torneira de outras residências e vilas.

“Ao constatar um “gato” a Caern vai notificar a pessoa, caso aconteça dela voltar a fazer, o caminho para resolver será de forma judicial, podendo essa pessoa responder por furto de água”, alertou Celino.

Ao mesmo tempo da fiscalização, a Caern também dará continuidade a instalação de hidrômetros. “A população precisa de água, é direito dela cobrar, mas também precisa ser consciente do seu papel de não desperdiçar água e que terá que pagar pela água consumida. E para isso, o trabalho de instalação de hidrômetros também seguirá com urgência”, disse.