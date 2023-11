Prefeitura de Mossoró convida agentes culturais para participar do “Estação Natal”

Com a proposta de incluir agentes culturais na programação do “Estação Natal”, a Prefeitura de Mossoró abriu, nesta segunda-feira (6), chamamento público com finalidade de contratar grupos e artistas mossoroenses para abrilhantarem a programação cultural do natal na Estação das Artes.



Podem participar do processo igrejas, corais, grupos escolares públicos e privados, escolas de teatro, dança, música, entre outros. As inscrições foram iniciadas nesta segunda-feira (6) e seguem até o dia 17 de novembro. O procedimento é realizado de forma única e exclusiva pela internet, por meio do endereço eletrônico: credenciamentosmc@prefeiturademossoro.com.br.



“Estamos montando a programação do 'Estação Natal' e, claro, não pode faltar a energia dos artistas mossoroenses para fazer brilhar nosso período natalino. É uma oportunidade ímpar para o agente cultural de Mossoró. Será uma festa incrível, com várias atrações, tudo pensado e arquitetado com muito carinho para a população”, frisou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.



O edital na íntegra, com todas as informações sobre a documentação necessária, bem como os valores da contrapartida estão disponíveis na página de licitações da Prefeitura de Mossoró (clique aqui).



A iniciativa da Prefeitura de Mossoró em fomentar grupos e artistas mossoroenses, oportunizando a inclusão na programação do “Estação Natal”, reafirma o compromisso da administração municipal com os agentes culturais de Mossoró, que inspiram e transformam a cultura e a arte da nossa cidade.