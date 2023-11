PMM suspense o “Viva Rio Branco” neste domingo; já o “Vida na Praça” acontecerá no Boa Vista. O primeiro programa não poderá ser realizado neste final de semana, devido ao avanço da melhoria asfáltica em toda a avenida Rio Branco. As atividades devem ser retomadas no próximo domingo (19). Apesar do cancelamento do “Viva Rio Branco”, a Prefeitura de Mossoró oferta à população a realização do Programa “Vida na Praça”. Neste domingo, a caravana do programa desembarca na Praça Raimundo Rubira, do bairro Boa Vista, com a promoção de aulas de funcional para adultos, funcional para crianças e dança, além de atendimentos de saúde.

FOTO: REPRODUÇÃO