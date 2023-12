Veja para onde a bancada federal destinou os recursos alocados no Orçamento Geral da União

A bancada federal do Rio Grande do Norte começou a definir a destinação de R$ 316.933. 036,00 das emendas ao orçamento geral da União de 2024. A expectativa é que a partir da sanção pelo presidente Lula e abertura do orçamento, os deputados e senadores definam os municípios e instituições que serão beneficiadas a partir de janeiro.



Os deputados dispõem de R$ 37.871. 585, 00 e os senadores de R$ 69.634.850,00. Metade desses recursos, obrigatoriamente, deve ser destinado à área de saúde.





Os maiores investimentos previstos pela bancada são para as áreas de saúde e infraestrutura. Se destacam, na lista, recursos para construção de um novo hospital em Natal, além das obras de duplicação da Reta Tabajara, na BR-304, e conclusão da barragem de Oiticica.





Confira pra onde os recursos serão alocados:





Os parlamentares pretendem destinar R$ 38.915. 000 para proporcionar a aquisição de equipamentos e modernização dos campi do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e R$ 50 milhões para a União para viabilizar a implantação da Adutora do Agreste Potiguar.





A bancada federal destinou para a saúde R$ 86.109.148 para reduzir a demanda de 27 mil cirurgias eletivas no Estado e ainda R$ 144.917.135 para incremento ao custeio dos serviços de atenção primária à Saúde dos municípios.

Outra emenda no valor de R$ 105.559.210 – vai para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial aos municípios do Estado, além de R$ 40.500.000 solicitado pelo prefeito Álvaro Dias (Republicanos) para continuidade das obras e equipar o Hospital Municipal de Natal.





Na área da agricultura são destinados R$ 62.600.062 para aquisição de equipamentos é promover o desenvolvimento da agricultura e R$ 49.920.237 junto ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) para aquisição de máquinas e equipamentos.





Cerca de R$ 46.450.022 irão dotar as forças de segurança recursos para o desenvolvimento de políticas, projetos e atividades em prevenção e enfrentamento à criminalidade.





Mais R$ 38.300.000 vão para a recuperação e reestruturação do sistema de trens urbanos da Grande Natal e R$ 39.462. 200 para apoiar a geração de emprego e renda e ainda, R$ 37.700.022 para o planejamento, coordenação e acompanhamento das ações e dos projetos de marketing, promoção, propaganda e divulgação do turismo do estado do Rio Grande do Norte no mercado nacional.





A bancada federal também destina 35.500.000 milhões para implantação e pavimentação e manutenção da RN 203, em Cerro Corá - São Tomé.





Com informações da Tribuna do Norte.