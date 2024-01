Idoso de 86 é preso após condenação por estupro de vulnerável, em Mossoró. O processo data do ano de 2016. Oliveiro Ferreira da Silva, de 86 anos, cometeu o crime contra uma menor, que era vizinha dele. Desde então, vinha respondendo em liberdade. De acordo com a delegada da Deam e da DPCA de Mossoró, Luana Vidal, na semana passada saiu a condenação definitiva do idoso, sendo expedido o mandado de prisão. O mandando foi cumprido pelas equipes das duas delegacias, nesta terça-feira (23), no bairro Barrocas, em Mossoró.

As equipes das delegacias da Mulher (Deam) e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade de Mossoró prenderam, nesta terça-feira (23), um idoso de 86 anos, condenado por um crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi realizada no bairro Barrocas. Contra Oliveiro Ferreira da Silva havia um mandado de prisão definitivo, em virtude de sentença condenatória pelo crime.

O processo data do ano de 2016, mas a condenação só saiu na semana passada. De acordo com a delegada Luana Vidal, titular da Deam e da DPCA de Mossoró, o crime foi cometido contra uma menor, vizinha do agressor.

Desde então ele vinha respondendo em liberdade. Com a condenação, a justiça determinou que o regime carcerário do idoso regrida do regime aberto para o fechado.

Após a prisão, Oliveiro foi ouvido pela delegada Luana, em seguida levado para realização de exames no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e, posteriormente, encaminhado para o sistema penitenciário.



O crime de estupro de vulnerável, cometido contra menores de 14 anos, está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro e está sujeito a uma pena de 8 a 15 anos de reclusão.