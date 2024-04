Obras das novas instalações dos três CAPS de Mossoró estão em pleno andamento. Os novos equipamentos (CAPS Infantil, CAPS AD II e III) vão garantir a ampliação dos serviços oferecidos à população. Esses espaços de cuidado e atenção à saúde mental têm um papel fundamental no acolhimento e tratamento de pessoas com transtornos mentais, contribuindo para a reinserção social e a promoção do bem-estar psicológico dos indivíduos atendidos.

As obras dos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão em pleno andamento, são equipamentos importantes que garantirão espaços adequados visando a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos à população.

O CAPS Infantil, que está sendo erguido no bairro Abolição II, avança na parte de alvenaria. No CAPS Adulto (AD II) Antônio Herculano, no bairro Nova Betânia, a parte de alvenaria está em fase de conclusão.

No CAPS AD III também no bairro Nova Betânia, as equipes avançam com a parte de reboco, com o lajeamento sendo concluído, avançando também no madeiramento e cobertura, além de avançar na tubulação e parte elétrica. Engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) acompanham o progresso e a qualidade da obras que estão sendo executadas em dois turnos.

O avanço das obras representa um investimento na qualidade do atendimento oferecido, com estruturas mais adequadas e funcionais para potencializar a eficácia dos tratamentos realizados.

A comunidade e os usuários dos serviços aguardam com expectativa a conclusão dessas obras, que representam um passo importante na promoção da saúde mental e no combate ao estigma em relação a questões psicológicas.

As obras fazem parte do cronograma de investimentos em equipamentos públicos por meio do programa “Mossoró Realiza”, que está com mais de 40 obras em andamento, entre elas, 15 Unidades Básicas de Saúde, 12 na zona rural e três na zona urbana; além da policlínica de Mossoró que está sendo construída na avenida Antônio Mota, ao lado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).