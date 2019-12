Chuva fina como esta que foi registrada em Martins ocorreu em várias cidades do Oeste do RN

Choveu, não muito forte, mas o suficiente para animar o homem do campo, em quase todas as cidades da região Oeste do Rio Grande do norte na tarde desta segunda-feira, 17.

Os relatos confirmando a ocorrência das chuvas foram enviados a Redação do MOSSORÓ HOJE, através das redes sociais, pelos leitores da página.

Wiginis Freitas, de Severiano Melo, mandou imagem no Instagram, do tempo fechado para ter chuva. O mesmo fez Yham, de Felipe Guerra. Josimar Lopes, registrou a chuva em Viçosa.

Luiz Junior mandou imagens pouco antes da chuva chegar a Pau dos Ferros. Nuvens carregadas. Mikaella Kariny mandou foto da chuva na cidade de Apodi. Chuva fina em Martins e Umarizal.

Via WhatsApp, o MOSSORÓ HOJE recebeu imagens e chuvas em Mossoró, Governador Dix Sept Rosado, Caraúbas, entre outras cidades da região, todos comemorando provável inverno bom.