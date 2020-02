Os valores a serem recebidos variam de R$ 88 a R$ 1.045 de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Os titulares de conta individual na Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta recebem o crédito automático hoje (11), para quem não tem conta no banco, o valor do abono poderá ser sacado a partir da quinta-feira (13).