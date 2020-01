[BOAS FESTAS] Veja o que abre e o que fecha na véspera e no dia do Natal. Os supermercados, por exemplo, terão funcionamento normal no dia 24, véspera de natal, e fecha na terça-feira (25), dia do Natal. O mesmo acontece com a véspera do ano novo. No dia 31, o funcionamento é normal, e fecha no dia 1º de janeiro

As festividades natalinas e de reveillon mexem com os horários e os serviços sejam eles estatais ou privados. Os postos de combustíveis, por exemplo, abrirão normalmente nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro.

Já o Partage Shopping Mossoró terá horário de funcionamento alterado nesta véspera de Natal, 24 de dezembro. O shopping irá operar das 10h às 18h. No dia 25 de dezembro, as lojas e quiosques estarão fechados e a praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão das 11h às 22h. O cinema funcionará todos os dias, a partir das 14h.

O trono do Papai Noel funcionou até este dcomingo, 23 de dezembro. A pista de patinação no gelo irá funcionar todos os dias e ficará em operação até 31 de dezembro.

No âmbito da Prefeitura, em decreto publicado na edição de terça-feira (18) do Jornal Oficial do Município (JOM) fica fixado ponto facultativo nas repartições públicas da administração municipal direta, autárquica e fundacional nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018.

O Decreto Nº 5298 determina ainda que o funcionamento dos serviços essenciais, tais como UPA´s, coleta de lixo domiciliar, fiscalização de trânsito e Guarda Civil estarão mantidos nas datas citadas.

O Governo do Estado declarou ponto facultativo para todos os órgãos e entidades da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Rio Grande do Norte. Por esse motivo, não haverá expediente nessa segunda-feira (24). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (26).

As agências dos Correios irão realizar atendimento na segunda-feira (24), véspera de Natal, das 8h às 14h. As unidades do interior funcionarão das 8h às 12h. No dia 25, a rede de agências estará fechada. Também não haverá atendimento no 31 de dezembro e em 1º de janeiro de 2019.

Os supermercados terão funcionamento normal no dia 24, véspera de natal, e fecha na terça-feira (25), dia do Natal. O mesmo acontece com a véspera do ano novo. No dia 31, o funcionamento é normal, e fecha no dia 1º de janeiro. Já os bancos, no dia 24, véspera do Natal, terão funcionamento normal, das 8h às 10h, com atendimento aberto ao público. Dia 25, 31 e 1º de janeiro, não haverá expediente.