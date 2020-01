Garis se emocionam ao ganhar presentes e café da manhã de menina

A menina Júlia Fernandes, filha de Cíntia Sousa, fez uma surpresa aos garis da Vale Norte, na manhã desta segunda-feira, dia 24, que os deixou emocionados.



Com ajuda do pai e da mãe, Julia Fernandes, de pouco mais de 5 anos, preparou café da manhã e deu presentes aos três garis que fazem a limpeza da rua da casa dela.

O relato foi feito pela mãe nas redes sociais.

“Bom dia a todos nesta véspera de Natal. Minha filha Júlia Fernandes oferecendo um café da manhã aqueles que desde seus 3 anos quando os ver passar faz aquela festa, e os chama de amigos. Acho lindo quando ela diz que eles são importantes, pois são eles que deixam nossas ruas e o meio ambiente limpos. Essas são palavras dela. Tão bom ser criança, tão bom ser inocente, não fazer distinção de raça, cor, crenças ou classe social. Pois sempre digo a minha filha que todas as profissões existem porque precisamos deles, e que todas são importantes. Do gari ao médico que trabalham para servir a população, nosso respeito! Pois sabemos que a educação de um filho depende muito do que ele ver, e das nossas atitudes. Então veja e reveja suas atitudes. Um om natal e um feliz ano novo para todos sem distinção.”