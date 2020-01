Irmãs Conceição vão realizar o sonho de conhecer o pai em Mossoró

As irmãs Natalina e Paloma Conceição vão realizar o sonho de conhecer o pai. Através de reportagem no Portal MOSSORÓ, as duas, que moram na Serra de São Bento, no Agreste, conseguiram identificar o pai Paulo de Tarso, em Mossoró-RN.

As duas foram embora de Mossoró em 1994. Na época, as duas eram pequenas. A mãe dela, Benta Conceição, se separou de Paulo de Tarso, passando a morar na Serra de São Bento. Paulo de Tarso ficou em Mossoró.

Quando as meninas já estava crescidas, Paulo de Tarso ainda tentou uma aproximação, tendo ido a cidade da Serra de São Bento, mas antes de falar com as filhas, foi orientado a sair da cidade pela ex mulher.

Natalina e Paloma fizeram contato com o MOSSORÓ HOJE para procurar o pai. Elas disseram que o que houve entre o pai e a mãe delas é problema deles. E que elas queriam, sonhavam em conhecer o pai em Mossoró.

Através da matéria do MOSSORÓ HOJE, uma tia das duas que mora em Mossoró falou para Paulo de Tarso, que fez o contato telefônico e agendaram uma data posterior para se conhecerem.

"Estou muito, muito feliz. Foi melhor presente de Natal que eu e minha irmã poderíamos ganhar. Você nem imagina o quão felizes estamos", diz Natalina Conceição após saber da notícia.