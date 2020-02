MEC prorroga prazo de inscrição do Sisu 2019 até domingo; veja nota

Segundo nota do ministério, a divulgação do resultado está mantida para segunda-feira, conforme o calendário

Após falhas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019, o Ministério da Educação informou na tarde desta quinta-feira que o prazo final para inscrições foi prorrogado até domingo, dia 27, às 23h59. Conforme calendário inicial, o prazo encerraria amanhã, dia 25. Segundo nota do ministério, a divulgação do resultado está mantida para segunda-feira, conforme o calendário.

Estudantes que tentam se inscrever no sistema relataram que, além da lentidão, ao acessaram o site com seus dados, acabam direcionados para as inscrições de outros candidatos.

Leia a nota na íntegra :

“Para garantir o acesso e a inscrição de todos os estudantes, o Ministério da Educação (MEC) prorrogou as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59 do próximo domingo, 27.

O sistema está funcionando de forma estável nesta quinta-feira, 24, e a lentidão eventualmente registrada resulta do volume massivo de acessos simultâneos. O MEC continua realizando todos os procedimentos técnicos para que o sistema continue estável.

A partir desta quinta-feira, 24, a atualização das notas de corte só será feita à zero hora e não mais em quatro horários ao longo do dia (7h, 12h, 17h30 e 20h). A medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que ainda não realizaram sua inscrição e melhorar o acesso devido ao alto tráfego existente.

As atualizações das notas de corte só serão realizadas à zero hora desta sexta-feira, dia 25, de sábado, dia 26, e de domingo, dia 27.

O resultado da seleção está mantido para segunda-feira, dia 28, conforme calendário divulgado anteriormente”.