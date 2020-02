Bolsonaro volta a ter febre e é diagnosticado com pneumonia

O presidente Jair Bolsonaro teve febre na noite desta quarta-feira e, após ser submetido a exames, apresentou quadro compatível com pneumonia

O presidente Jair Bolsonaro teve febre na noite desta quarta-feira e, após ser submetido a exames, apresentou quadro compatível com pneumonia. Segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde a semana passada, uma tomografia de tórax e abdome evidenciou boa evolução do quadro intestinal após a reversão da colostomia. Para tratar o quadro de pneumonia, os médicos ajustaram a dose de antibióticos que está sendo administrada ao presidente e mantiveram os demais tratamentos.

O porta-voz da Presidencia, Otávio do Rêgo Barros, explicou que a pneumonia é bacteriana e não viral.

- Os médicos introduziram novo antibiótico de amplo espectro para debelar essa pneumonia.

Barros não soube dizer se a pneumonia vai ampliar o período de internação.

- Não sei se esse antibiótico agregado ao pacote (de tratamento) vai aumentar o prazo de permanência do presidente aqui.

Ainda de acordo com o porta-voz, o presidente manifestou a vontade de comer bife com batata frita quando deixar a dieta.

Bolsonaro segue sem dor e utiliza uma sonda nasogástrica, um dreno no abdome e se alimenta por líquidos recebidos via oral. As visitas seguem restritas. Nesta quinta-feira, ele realizou exercícios respiratórios e andou pelo hospital.