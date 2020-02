Os candidatos nomeados têm prazo de 30 dias para comparecer ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro de Areia Preta das 08h às 13h, de segunda à quinta-feira.

A Prefeitura de Natal convocou 500 candidatos aprovados no concurso público para área da Saúde, realizado em 2018. A portaria da convocação foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11). Outros 647 candidatos aprovados na mesma seleção já tinham sido chamados em dezembro.

Confira a lista com os candidatos convocados.

A previsão é de que em março, outros 500 candidatos sejam convocados, totalizando a ocupação dos 1.647 cargos abertos pelo concurso previsto pelo edital 001/2018, de fevereiro do ano passado.

Os candidatos nomeados têm prazo de 30 dias para comparecer ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro de Areia Preta das 08h às 13h, de segunda à quinta-feira.

Lá, eles receberão instruções sobre a documentação necessária para a posse. De acordo com o Executivo, quem não comparecer poderá perder o cargo.

Após se apresentarem na Secretaria de Saúde e passarem pela junta médica do município, localizada na NatalPrev, deverão ir ao setor de posse da Secretaria Municipal de Administração, no centro da cidade.

De acordo com o município, as vagas destinadas aos candidatos de cotas de pessoa com deficiência nos cargos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Nefrologista, Médico Obstetra, Médico Psiquiatra e Sanitarista foram remanejadas à ampla concorrência por não haver candidatos aprovados nessas condições.

Da mesma forma, as vagas destinadas aos candidatos de cotas para negros e pardos, nos cargos de Técnico em Patologia Clínica, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Obstetra e Médico Psiquiatra, não tiveram candidatos aprovados nessas condições.