Uern realiza processo de seleção para vagas por tempo determinado

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, realiza Processo Seletivo para provimento de vagas, por tempo determinado.

O Processo Seletivo é destinado à contratação de Profissionais para os seguintes cargos: Técnico Educacional Especializado - Ledor (2); Tradutor/ Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (3) e Técnico Educacional Especializado - Transcritor de Braile (1).

O candidato aos cargos de Técnico Educacional Especializado - Ledor e Transcritor de Braile, devem possuir Nível Superior completo; Apresentar experiência comprovada na função, devidamente registrado em CTPS ou declaração com papel timbrado, inteligibilidade na área de atuação específica.

Ao cargo de Tradutor/ Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, é necessário que o candidato possua escolaridade mínima comprovada do curso e formação continuada na área de tradução e interpretação da LIBRAS; apresentar experiência comprovada na função de Tradutor/Interprete, devidamente registrado em CTPS.

As inscrições com taxa no valor de R$ 40,00, devem ser efetuadas de modo presencial pelo candidato ou por procurador legalmente constituído, munido dos documentos estabelecidos no Edital, das 8h às 11h e das 16h às 18h, até a data de 01 de março de 2019, nos seguintes locais de Lotação: Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas - DAIN, situada na Avenida Prof. Antônio Campos, s/n, Bairro Presidente Costa e Silva - Mossoró - RN.

A Seleção será composta de Teste Prático nas datas de 11, 13 e 14 de março de 2019, às 8h no Campus Central da UERN - Mossoró; Análise de Currículos e Entrevistas que ocorrerão no dia 19 de março de 2019, para os candidatos aprovados na entrevista e no Teste Pratico.