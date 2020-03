Morre o médico, professor e historiador Paulo de Medeiros Gastão

Morre em Mossoró aos 80 anos Paulo Medeiros Gastão, médico, professor universitário e pesquisador apaixonado pela cultura nordestina, em especial o cangaço.

O jornalista Carlos Santos informou que Paulo Gastão estava internado se tratando de um câncer na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

E conheça a história de Paulo Gastão e sua paixão pela pesquisa, pelo cangaço.

Prazer em conhecer: Paulo Medeiros Gastão

O óbito foi constatado na madrugada desta segunda-feira, 4, no Hospital Santa Luzia. O corpo será velada Capela do Seminário de Santa Terezinha.

O sepultamento está previsto para acontecer no final da tarde (16 horas) no Cemitério Público de São Sebastião, no Centro de Mossoró-RN.

Criador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço (SBEC), ele escreveu importantes livros sobre o banditismo rural fermentado no Nordeste entre o século XIX e século XX, como “Quem é quem no cangaço”, “Lampião de A a Z”, “O cangaço e a imprensa”, “Jararaca – o cabra valente do Moxotó” e “Geografia do cangaço – nomenclatura”.

Compôs também outras entidades e movimentos culturais, como Fundação Vingt-un Rosado e o Cariri Cangaço.