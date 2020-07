1ª semana do MCJ: do forró eletrônico do Safadão ao xote de Dorgival

A 1ª semana do MCJ terá shows que vão do forró eletrônico do Safadão ao xote de Dorgival. As apresentações começam nesta quinta-feira (13) e seguem até o sábado (15) com nomes de peso como Waldonys e Matruz com Leite, Lagosta Bronzeada e Toca do Vale.

Os shows na Estação das Artes, polo principal do Mossoró Cidade Junina, serão iniciados nesta quinta-feira (13) com grandes atrações e ritmos que vão do Forró Eletrônico de Wesley Safadão ao xote de Dorgival Dantas.

A abertura oficial acontecerá nesta quinta-feira (13). A atração principal da noite é o cantor Wesley Safadão, que em todas as vezes que se apresentou no MCJ, conseguiu arrastar multidões e bater recordes de público.

Apesar das polêmicas em cima dos valores pagos para a sua contratação, o cantor é uma das apresentações mais esperadas da edição 2019 do evento.

Na quinta ainda sobem ao palco da estação os cantores mossoroenses Felipe Costa e João Neto Pegadão.

Já a segunda noite de festa, na sexta-feira (14), será predominantemente comandada pelo forró de raiz, com muito xote ao som das sanfonas do poeta Dorgival Dantas e de Waldonys.

Na mesma noite o público irá curtir os shows das bandas Lagosta Bronzeada e do cantor Geraldo Jr. “Matuto de Luxo”.

Encerrando primeira semana de shows, o forró das antigas tem seu espaço no sábado (15) com as apresentações das bandas Mastruz com Leite, Toca do Vale, Bruno Martins e Anísio Júnior.

De acordo com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mossoró, a previsão é que os shows sejam iniciados as 20h. Já o término está previsto para as 2h na quinta, 3h na sexta e 4h no sábado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS SHOWS

Dia 13: Wesley Safadão, João Neto Pegadão e Felipe Costa

Dia 14: Dorgival Dantas, Lagosta Bronzeada, Waldonys e Geraldo Jr. “Matuto de Luxo”

Dia 15: Mastruz com Leite, Toca do Vale, Bruno Martins e Anísio Júnior

Dia 21: Brasas do Forró, Banda A Loba, Forró dos Três e Aline e Dayvid

Dia 22: Fagner, Junior Vianna, Giannini Alencar e Lucas Lima

Dia 23: Alceu Valença, Sirano e Sirino e Zé Lima

Dia 27: Cavaleiros do Forró, Israel Novaes, André Luvi e Paulinho Pauleira

Dia 28: Bonde do Brasil, Nayara Azevedo, Renata Falcão e Messias Paraguai