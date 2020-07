Casal executado dentro de casa durante a madrugada em Mossoró/RN

O município de Mossoró chegou a noventa ocorrências de Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs) no ano de 2019 com a execução de um casal durante a madrugada desta quarta-feira (26) no bairro Royal Ville, região norte da cidade.

O duplo assassinato aconteceu por volta de 3 horas da madrugada. Acionados pelo Ciosp, o Sargento Sidney e o soldado Barbosa foram os primeiros policiais a chegarem ao local.

Os dois policiais contaram que a porta da casa estava trancada e como os vizinhos asseguraram ter ouvido muitos tiros no local, os dois decidiram forçar a abertura da porta.

Encontraram Jackson Diogo de Araújo Soares, de 26 anos, que é natural de Caraúbas, embaixo da cama, e a jovem mossoroense Maria Andrezza de Moura Macedo, de 18 anos, do lado.

O delegado Evandro dos Santos, do Plantão da Polícia Civil, acompanhou o trabalho pericial do ITEP e colheu as primeiras informações no local com familiares e vizinhos.

O delegado Evandro dos Santos não descarta a possibilidade de ter sido latrocínio, pois familiares informaram que Jackson Diogo teria vendido um bem no valor de R$ 40 mil e outro indício de roubo seguido de morte é que os pertences do casal na residência estavam revirados.

Os corpos foram removidos para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado inicialmente pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró. Na possibilidade de se confirmar latrocínio, o caso passa para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos.