Bandidos explodem carro forte entre Serra Caiada e Bom Jesus, no RN. O crime aconteceu nesta segunda-feira (15). O carro forte pertence a empresa de segurança Prosegur. Apesar de o carro ter ficado destruído, nenhum agente de segurança se feriu na ação criminosa.

Nesta segunda-feira (15) bandidos explodiram um carro forte da empresa Prosegur, entre as cidades de Serra Caiada e Bom Jesus, na região Agreste do Rio Grande do Norte.

De acordo com a polícia, os bandidos bloquearam a rodovia com carros blindados. Quando o motorista do carro-forte percebeu a ação, tentou dar a volta, porém os criminosos abriram fogo. Ainda segundo a polícia, eles usaram armas pesadas, como fuzis 762 e 556, além de pistolas 380.

Os tiros disparados pelos assaltantes atingiram o motor do carro-forte, que começou a derramar óleo na pista. Apesar disso, o veículo ainda percorreu cerca de um quilômetros, durante uma perseguição. Houve troca de tiros entre os seguranças da empresa Prosegur e os bandidos.

Após o tiroteio, os seguranças se esconderam no matagal às margens da rodovia. Foi então, ainda de acordo com o relato policial, que os assaltantes explodiram a porta e depois o cofre do carro. Os criminosos fugiram em seguida. A Polícia Civil, porém, informou que o dinheiro não foi levado.



Equipes do Grupo Tático-Operacional da Polícia Militar e a Divisão Especializada no Combate ao Crime Organizado (Deicor), da Polícia Civil, fazem buscas na região. Dois carros abandonados foram encontrados, mas ninguém foi preso até o momento.